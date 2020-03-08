أخبار مصر | محافظ القاهرة: مصر لن تنسى أبنائها الشهداء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: مصر لن تنسى أبنائها الشهداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مصر لن تنسى أبنائها الشهداء أبدًا لما قدموه من غالٍ ونفيس من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلد.

وجاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال الذي أقامته المحافظة بمناسبة يوم الشهيد، الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.