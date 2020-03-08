أخبار مصر | إطلاق أسماء 3 شهداء على مدارس بمحافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق أسماء 3 شهداء على مدارس بمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، حفل تكريم ٢٥ اسم شهيد من شهداء الوطن، بحضور أسرهم واللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ونواب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الشرطة والقوات المسلحة.

وقال "عبدالعال": إن الاحتفالية والتكريم يعد نهج تواصله المحافظة بشكل دوري تخليداً لذكرى شهدائنا الأبرار، وإن إطلاق أسمائهم على شوارع ومدارس العاصمة يتم بالتنسيق الكامل مع أسر الشهداء ووزارتي الداخلية والدفاع.

وأكد أن عطاء الشهداء وتضحيتهم بأنفسهم، فخر لذويهم وللوطن لأنهم فدوا البلاد بأرواحهم للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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وخلال حفل التكريم، سلَّم محافظ القاهرة ٣ من أسر الشهداء لوحات نحاسية تذكارية بأسماء المدارس التي تحمل أسماء أبناءهم تقديرا لتضحياتهم وهم البطل الشهيد جندي مجند، إبراهيم مصطفى إبراهيم، على مدرسة المطرية الثانوية العسكرية بنين، والبطل الشهيد الرائد ماجد أحمد عبد الرازق، على مدرسة الحلمية الثانوية بنات، والبطل الشهيد مقدم ماجد احمد محمد صبري، على مدرسة التحرير الإعدادية بنين.

ونوه المحافظ في كلمته بأن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة هو فخر للمنشأة، وأن محافظة القاهرة لم ولن تنسى أبدا أن تحتفي بشهداء الوطن وتسعى دائما لتكريم أسرهم الذين قدموا أغلى ما لديهم فداء للوطن.

وأردف المحافظ أن نهج المحافظة هو وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التي تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده ليكون نموذجا يحتذى به الطلاب.