أخبار مصر | نائب رئيس 'النيابة الإدارية' يشرف على انتخابات 'أخبار اليوم' بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس 'النيابة الإدارية' يشرف على انتخابات 'أخبار اليوم' بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشرف المستشار محمد زكي السملاوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على عملية التصويت والاقتراع، في لجنة أخبار اليوم فرع الإسكندرية، وذلك بانتخابات مجلس إدارة وعمومية المؤسسة.

وشهدت الانتخابات تعاونًا ملوحظًا بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الداخلية؛ حيث ينتشر أفراد الأمن والضباط لتأمين عملية الاقتراع.

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ومن المقرر أن يبدأ فرز الصناديق وإعلان نتيجة الانتخابات، بعد غلق باب التصويت مباشرة، وذلك تحت إشراف قضائي، من لجنة شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة.

وقالت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان سابق لها، إن عدد الناخبين فهي وفق الكشوف النهائية المرسلة من المؤسسة، بلغ في مؤسسة أخبار اليوم 4675 ناخب.

وأضافت أن عدد اللجان في مؤسسة أخبار اليوم يبلغ 2 لجنة للصحفيين، و4 لجان للإداريين، و3 لجان للعمال، وفي فرع المؤسسة بأكتوبر عدد 1 لجنة للإداريين، وعدد 2 لجنة للعمال، بالإضافة إلى لجنه فرع المؤسسة بالإسكندرية.