أخبار مصر | "التضامن" تشارك في الملتقى التوظيفي السابع بجامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تشارك في الملتقى التوظيفي السابع بجامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في الملتقى التوظيفي السابع لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، والذي ينطلق اليوم الأحد، برعاية محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وأكدت دينا عبد الوهاب، مستشارة وزيرة التضامن لتنمية الطفولة المبكرة، أن البرنامج سيشارك في الملتقى التوظيفي للمرة الأولى في إطار رؤية البرنامج لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال بالحضانات وتعزيز الخدمات التربوية والتعليمية والصحية المقدمة لهم حتى سن 4 سنوات.

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ونوهت بأن ذلك ضمن معايير الجودة التي تعتمد في تقييمها على نواتج التعلم وإكساب الأطفال المهارات المختلفة، حيث ثمنت عبد الوهاب التعاون والشراكة مع كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة. وأشارت إلى أن البرنامج سيقوم بتقديم عرضًا توضيحيًا عن الأهداف وآليات العمل ودور البرنامج فى تطوير الحضانات مع عرض فرص العمل وإمكانيات التوظيف والتدريب المتاحة للطلاب والخريجين المتوفرة حسب متطلبات سوق العمل.

ولفتت إلى أنه سيتم عرض قروض حضانتي والتي يقدمها بنك ناصر دعمًا لمشروعات حضانات القطاع الخاص وتحفيزهم على التوسع والتطوير وذلك بقروض حسنة تتراوح قيمتها من 20 ألفا إلى 500 ألف جنيه يتم سدادها على 4 سنوات من دون فوائد.