أخبار مصر | بنك ناصر الاجتماعي يدعم المستشفيات بـ24 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنك ناصر الاجتماعي يدعم المستشفيات بـ24 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، أن هدف البنك الأساسي هو الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والعمل على مساعدتهم بشكل مؤسسي مستدام ما جعله البنك الرائد في مصر لتقديم منتجات وخدمات اجتماعية وتنموية متكاملة.

وقالت الوزيرة في تصريحات اليوم الأحد: إن البنك يقدم مساعدات عينية تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضى بالمجان، وبلغ إجمالي المساعدات أكثر من 24 مليون جنيه تقريبا.

وتابعت أنه في إطار سعي البنك للمساهمة في توفير الرعاية الصحية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية بالقرى وتحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين برامج المساعدات، يعتبر من الأنشطة الأساسية التي يقدمها البنك من أجل تقديم العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجا للتغلب على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة التي تمر بها.

ونوهت بأن برامج المساعدات التي يقدمها بنك ناصر، تتمثل في مساعدات نقدية ومساعدات عينية من خلال الإدارة العامة للمساعدات بالبنك.

وأشارت إلى أن المساعدات النقدية تشمل المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الاسرة مثل الأسرة المعيلة، الأيتام، الأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة تقديم مساعدات نقدية وعينية فى حالات الكوارث والنكبات. وأوردت أن البنك ينتهج سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع خطط وسياسات البنك، بتغيير نمط وظروف حياتهم من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، والكراسي المتحركة والدرجات البخارية.

واستكملت أن البنك يسعى لتوفير الخدمات الطبية الأخرى التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم حتى يكون قادرًا على الحركة والاعتماد على نفسه بل وقادرًا على العمل الذي يلائمه حيث ساهم البنك في تقديم دراجات بخارية وأجهزة تعويضية بمبلغ 623 ألف جنيه تقريبا. Advertisements وفي السياق ذاته أكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن البنك ساهم في إجراء عدة عمليات جراحية وزرع قوقعة للأذن وزرع كلى وعمليات زرع كبد بإجمالي مبلغ 385 ألف جنيه كذلك تقديم مساعدات لمصابي الحرائق والحوادث بقيمة 32 ألف جنيه وتقديم مساعدات لصيانة بطاريات والكابلات لقواقع الأذن بمبلغ 135 ألف جنيه تقريبا.

كما قام البنك بالمساهمة في دعم مديرية الصحة بقنا بمبلغ 14.7 مليون جنيه منها مبلغ 2.7 مليون جنيه لتجهيز وحدة غسيل كلوي بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص.

ويوجد بالوحدة 30% من مرضى الفشل الكلوي بمركز قوص ولرفع المعاناة عن المرضى من التوجه إلى مركز قوص، والذي يبعد عن القرية قرابة 20 كيلومترا وبمبلغ 12 مليون جنيه، لتجهيز مركز للحضانات للأطفال المبتسرين نظرا لما يعانيه أطفال محافظة قنا حديثي الولادة وذويهم من المعاناة وتكبد الكثير من المتاعب خلال السفر إلى المحافظات المجاورة والخطرة التي يتعرض لها الأطفال في أثناء النقل للمحافظات المجاورة.

ومن المقرر أن يسع المركز علي الأقل 40 حضانة كما تم تجهيز مركز للإرشاد الوراثي والكشف المبكر للإعاقة الذهنية والاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وقاعات للتخاطب وأجهزة السمعيات اللازمه لاكتشاف ضعف السمع وقاعات العلاج الطبيعي.

كما قام البنك بدعم مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بقنا من خلال شراء أجهزة منظار هضمي لوحدة المناظير بمبلغ 930 ألف جنيه. وأورد "فاروق" أن البنك ساهم في دعم مستشفيات جامعة القاهرة قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بشراء مستلزمات طبية للقسطرة العاجلة بمبلغ مليون و500 ألف جنيه والمساهمة بشراء جهاز ميكروسكوب جراحي لحالات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة وجراحات قاع الجمجمة لوحدات عمليات الأذن والأنف والحنجرة، بمبلغ 2 مليون تقريبا.

وذكر أن البنك ساهم في شراء 17 آلة تغيير الصمام الميترالي بمبلغ 757 ألف جنيه وصينيه لاصلاح الصمام الأورطي بمبلغ 500 ألف جنيه.

واختتم بأنه تم شراء 2 جهاز قياس سمع بالنغمات لوحدة السمع والاتزان بمبلغ 136 ألفا و800 جنيه، بالإضافة إلى دعم إعادة ترميم وتشغيل مبنى المعهد القومي للأورام بعد حادث الانفجار بمبلغ 5 ملايين جنيه.