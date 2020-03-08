أخبار مصر | "طاقة البرلمان" توافق مبدئيا على إلغاء هيئة المحطات المائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طاقة البرلمان" توافق مبدئيا على إلغاء هيئة المحطات المائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة طلعت السويدي، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

ويهدف مشروع القانون، في إطار اهتمام الدولة المتزايد نحو تنويع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتمادًا على مصادر الطاقة.

كما يهدف المشروع إلى أن يلغي هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، في ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء لدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء الهيئة واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتي أرتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيسًا على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظرًا لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.

