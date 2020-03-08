أخبار مصر | رئيس "صناعة النواب": وزير القوى العامة تجاهل حضور اجتماع اللجنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة النواب": وزير القوى العامة تجاهل حضور اجتماع اللجنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إنه سيخاطب الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وأيضا رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما فعله وزير القوى العاملة اليوم الأحد بتجاهله حضور اجتماع اللجنة المقرر، رغم أهميته وتأكيد الوزير مسبقا حضوره.

وأضاف، في بيان اليوم الأحد، أن الوزير هاتفه قبل اجتماع اللجنة بعشرة دقائق، أعلمه باعتذاره عن عدم حضور الاجتماع، ولم يرسل أيا من قيادات الوزارة لحضور الاجتماع، كما لم يعلم اللجنة باعتذاره إلى قبل الاجتماع بوقت قصير، مما سبب ضيق لأعضاء اللجنة.

وشدد على أن ما تم يمثل استهانة بأعضاء مجلس النواب والبرلمان، بما يستوجب المحاسبة، خاصة وأن اجتماع اللجنة كان مهما ومطروحا عليه العديد من القضايا الجوهرية في عمل الوزارة.