مصر | القبض على مرتكب واقعة إضرام النيران في سيارة أحد المواطنين بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مرتكب واقعة إضرام النيران في سيارة أحد المواطنين بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط مرتكب واقعة إضرام النيران في سيارة خاصة بأحد المواطنين بالإشتراك مع آخرين.
البداية كانت بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بلاغًا، يفيد بنشوب حريق بسيارة ملاكي ملك أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز حال توقفها أمام مسكنه بذات القرية، وإخماده دون إصابات واحتراق الجزء الخلفي بالكامل وصالون السيارة.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالمديرية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية مسجلة، جميعهم مقيمين بذات القرية.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.