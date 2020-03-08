مصر | أمن القاهرة يستهدف أوكار المخدرات بالشرابية والزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يستهدف أوكار المخدرات بالشرابية والزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رجال الأمن بالقاهرة، حملة استهدفت دائرة قسمى شرطة "الشرابية، الزاوية الحمراء"، حيث أسفرت عن ضبط 10 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وعُثر بحوزة المتهمين على: (2،345 كيلو جرام لمخدر الفودو- 895 جرام لمخدر الحشيش- 385 جرام لمخدر الهيروين- قطعة سلاح أبيض).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

