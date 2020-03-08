مصر | بحوزته أسلحة نارية.. ضبط هارب من تنفيذ 5 أحكام بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحوزته أسلحة نارية.. ضبط هارب من تنفيذ 5 أحكام بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إسقاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام قضائية.
كانت أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تردد عاطل - سبق اتهامه في 7 قضايا - على منطقة سكنه في أوسيم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 5 أحكام قضائية صادرة ضده.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبحوزته بندقية خرطوش، 9 طلقات خرطوش من ذات العيار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.