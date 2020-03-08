مصر | ضبط شخصين ينقبان عن الذهب في البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين ينقبان عن الذهب في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وبحوزتهما 15 طن من أحجار الكوارتز، بمنطقة البحر الأحمر.

البداية كانت بمرورقوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة مرسى بمديرية أمن البحر الأحمر، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط سيارة نقل مُحمل عليها كمية من أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب، وزنت حوالي 15 طن، قيادة سائق مُقيم بدائرة مركز شرطة إسنا في الأقصر، وبرفقته عامل يحمل جنسية أجنبية.

وبمواجهتهما إعترفا بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بدائرة القسم، وحيازتهم للمضبوطات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.