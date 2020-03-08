مصر | السجن عامين لبائع متهم بالإتجار في الهيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن عامين لبائع متهم بالإتجار في الهيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، بالسجن عامين لبائع لاتهامه بالإتجار في الهيروين.

وقالت النيابة، كما جاء في أمر الإحالة: إن المتهم "صابر. ر" 27 عاما، بائع مقيم في عمارات شباب المهندسين بمدينة نصر، أنه في غضون 2019 أحرز بقصد الإتجار جوهر لمخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكد محمود أحمد، معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أنه وردت معلومات من أحد مصادره تفيد بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، فانتقل إلى مكان تواجده وتمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على عشرة لفافات لمسحوق الهيروين وملبغ مالي وهاتف محمول.

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن 10 لفافات من الورق الأبيض بداخل كل لفافة مسحوق بيج اللون، وثبت أن المسحوق يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.