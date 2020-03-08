مصر | إحالة موظف أمن انتحل صفة شرطي لمحكمة الجنح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة موظف أمن انتحل صفة شرطي لمحكمة الجنح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بإحالة موظف إلى محكمة الجنح؛ للمحاكمة، بتهمة انتحال صفة شرطي بقصد سرقة متعلقات المواطنين في منطقة قصر النيل.

وكانت النيابة في وقت سابق طالبت بسرعة التحريات حول نشاط المتهم، وقد اتهمته بعدة تهم وهي انتحال صفة ضابط شرطة وتهمة السرقة.

البداية عند مرور قوة أمنية، من مباحث قسم شرطة قصر النيل، والمعينين بخدمة الطوف الأمني بشارع قصر العيني، ضبطوا موظفا بشركة أمن وحراسة، بحوزته طبنجة صوت عيار 9 مم تركي الصنع وطلقة صوت من ذات العيار، حال استيقافه موظف بشركة إعلانات بقصد الاستيلاء على متعلقاته منتحلًا صفة رجال شرطة.

واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.