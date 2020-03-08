مصر | النيابة تناظر جثة الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تناظر جثة الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لجثة الشاب المنتحر من أعلى الهرم بمنطقة الأهرامات في الجيزة، أنه أدى إلى تهشم في الجمجمة، ونزيف داخلى، فيما لحقت به إصابات عده، بالإضافة إلى كسور في مناطق متفرقه بجسده.

وباشرت النيابة العامة، التحقيق في واقعة انتحار شاب في عقده الثالث من العمر من أعلى هرم خفرع، فيما انتقلت النيابة لمكان الواقعة لمناظرة الجثة، وطلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة، أن شرطة السياحة والآثار، لاحظت صعود شاب في العقد الثالث من العمر للهرم الأوسط "خفرع"، وطلبوا منه النزول كونه أمرا مخالفا، لكنه رفض الاستجابة لطلبهم، وصعد إلى المنطقة الملساء البيضاء قبل قمة الهرم بقليل، وتوقف عند ارتفاع 100 متر، من الهرم البالغ ارتفاعه قرابة 130 مترا.