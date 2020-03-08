مصر | تنحي الدائرة السادسة تعليم عن نظر دعاوى رسوب طلاب ثانية ثانوي

قررت الدائرة السادسة "تعليم"، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة الدائرة، اليوم الأحد، التنحي عن نظر

الدعوى رقم ٢٥٧٧٢٧٤ شق مستعجل، المطالبة بإلغاء قرار درجات الأسئلة التعجيزية من امتحانات الصف الثاني الثانوي.

وأقام الدعوى، عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض وآخرون، بصفتهم أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم، والمتعلقة بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإعلان نتيجة امتحانات الفصلين الأول والثاني بالألوان من دون درجات، وإلغاء الأسئلة التعجيزية لمخالفتها أحكام قانون التعليم والقرارت الوزارية المنفذة لأحكامه.

وصرحت هيئة المحكمة، بتنحيها عن نظر الدعوى لسبق إبداء رأيها في دعاوى مشابهة خاصة بطلاب الصف الأول الثانوي "قضايا الرسوب"، وتم إحالة ملف الدعوى للمستشار رئيس مجلس الدولة لعرض الأمر عليه لتحديد دائرة قضائية أخرى تتولى نظر الدعوى.