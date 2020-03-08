مصر | انفراد.. لحظة سقوط شاب من أعلى هرم خوفو (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراد.. لحظة سقوط شاب من أعلى هرم خوفو (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365"، على صور الشاب المنتحر عن طريق إلقاء نفسه من أعلى هرم خوفو، صباح اليوم الأحد.

وتجري الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، تنسيقا مع شرطة السياحة والآثار، تحقيقاتها حول واقعة سقوط شاب من أعلي هرم خوفو، صباح اليوم، واستدعاء أهليته لسماع أقوالهم حول الواقعة، إذ بينت التحريات الأولية إلى أن الشاب المنتحر كان يُعاني من مرض نفسي.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، بانتحار شاب إثر سقوطه من فوق هرم خوفو.

وتوصلت تحريات العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، إلى أن الشاب مصري الجنسية، وتسلق هرم خوفو، ثم ألقى بنفسه من أعلاه، ليسقط جثة هامدة.