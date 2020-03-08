مصر | 17 مايو.. الحكم في إحالة أحمد موسى للتأديب بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 مايو.. الحكم في إحالة أحمد موسى للتأديب بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع نقيب الصحفيين بصفته، عن إصدار قرار بإحالة أحمد موسي، إلى لجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين، لجلسة 17 مايو المقبل، للحكم.

وأقام الطعن، ممدوح مصطفى عبد الفتاح، مختصما كلا من نقيب الصحفيين بصفته، وأحمد علي موسى وشهرته أحمد موسى، وحملت الدعوى رقم 25323 لسنه 71 شق عاجل.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بعدم قبول دعوى إلغاء قرار نقيب الصحفيين بالامتناع عن إحالة أحمد موسى، ومصطفى بكري إلى لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، تمهيدا لإحالتهما إلى هيئة التأديب، لانتفاء القرار الإداري.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغني وحامد المورالي، نائبا رئيس مجلس الدولة.

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وأكدت المحكمة، أن نقابة الصحفيين منحها المشرع قدرا من السلطة العامة، تمثلت في محاكمة أعضائها تأديبيا في حالة مخالفة الواجبات أو الخروج على مقتضى الواجب في مزاولة الصحفي لمهنته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها وينافى قواعد آداب المهنة.