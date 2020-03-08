مصر | إحالة دعوى إيقاف بث برنامج "ملائكة الرحمة" للمفوضين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة دعوى إيقاف بث برنامج "ملائكة الرحمة" للمفوضين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المطالبة بوقف إيقاف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، المذاع على قناة "صوت العرب"، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة وشخص النقيبة بصفتها، لهيئة المفوضين، لإعداد التقرير اللازم.

وأقام الدعوى، عماد الضبع، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، وكيلا عن نقيبة الممرضين الدكتورة كوثر محمود، واختصم فيها رئيس مجلس إدارة القناة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وحملت الدعوى رقم 21045، لسنة 74 قضائية، وطالبت نقيب الممرضين، في دعواها بوقف إيقاف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة وشخص النقيبة بصفتها، والعبارات المسيئة للنقيبة والتركيز على الجانب السلبي من دون الإيجابي.

وتابعت الدعوى أن محتوى الحلقات يتضمن العديد من العبارات المسيئة والسب والقذف، والتشهير، واستضافة ضيوف بعينهم متغاطين عن حق الطرف الآخر في الرد، وكذلك الخوض في أسرار النقابة الداخلية.