مصر | تفاصيل سقوط شاب من أعلى هرم خفرع بالهرم.. والنيابة تحقق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل سقوط شاب من أعلى هرم خفرع بالهرم.. والنيابة تحقق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار شاب في عقده الثالث من العمر من أعلى هرم خفرع، فيما انتقلت لمكان الواقعة لمناظرة الجثة، وطلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة، أن شرطة السياحة والآثار، لاحظت صعود شاب في العقد الثالث من العمر للهرم الأوسط خفرع، وطلبوا منه النزول كونه أمرا مخالفا، لكنه رفض الاستجابة لطلبهم، وصعد إلى المنطقة الملساء البيضاء قبل قمة الهرم بقليل، وتوقف عند ارتفاع 100 متر، من الهرم البالغ ارتفاعه قرابة 130 مترا.