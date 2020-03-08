شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان لـ«النواب»: الملكية الخاصة مصونة بـ«الحزام الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية على طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، بشأن التعديات على المنطقة الحزام الأخضر ونطاقها خارج ترعة «بهيج» وتحولها من أراضي مخصصة للزراعة صدر بها قرار جمهوري بذلك إلى منطقة عمرانية، بعد صدور قرار وزير الإسكان في 2019 بنقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية، واعتبارها ضمن المخطط الاستراتيجي لمنقطة برج العرب، وهو ما اعتبره النواب مخالفة للأحكام الصادرة في هذا الشأن وطالبوا بإلغاء القرار.

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وقال الجزار:«إن هيئة المجتمعات العمرانية يمكن وصفها بأنها تتعدى على الأراضي».

موضحاً أنه وفقاً للقرار الجمهورية فإن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت صاحبة الولاية على هذه المنطقة وليست هيئة التنمية الزراعية.

وتابع:«فإذا كانت هذه الأراضي أملاك عامة مملوكة للدولة، أصبحت الأن أموال خاصة مملوكة للدولة أيضاً، أما بقية الأراضي الملكية الخاصة فهي مصونة كما هي، ولكن ما حدث هو أنه تم تحويل النشاط بهذه المناطق إلى مناطق عمرانية وهو ما استوجب ضمها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، حتى تأخذ الدولة حقها، فهؤلاء الملاك اشتروا هذه الأراضي لغرض الزراعة ثم قاموا بتحويل نشاط وهو ما يفرض عليهم رسوم جديدة نظير توصيل الخدمات والمرافق وغيرها«.