شكرا لقرائتكم خبر عن للكشف عن «كورونا».. كل ما تريد معرفته عن تحليل «pcr» وتكلفته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المعامل المركزية بوزارة الصحة استخراج شهادة الخلو من فيروس «كورونا» من خلال تحليل «بي سي آر» pcr، الذي يتم إجراؤه للراغبين في الحصول على تلك الشهادة، المستخدمة للراغبين في السفر خارج البلاد.

- ما التحليل؟

تحليل «PCR»، أو ما يُعرف باسم «تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل أو تحليل تفاعل البلمرة التسلسلي Polymerase chain reaction»، هو طريقة دقيقة جدًا للكشف عن وجود فيروس سي أو غيره من الفيروسات في الدم، ويمكن من خلاله تحديد كمية الفيروس لمتابعة نشاطه وسير العلاج حتى تمام التعافي من المرض، كما سيتم من خلاله الكشف عن احتمالية الإصابة بالفيروس.

ويجرى التحليل بأخذ عينة من دم المشتبه في إصابته بالفيروس، وتظهر النتيجة خلال يومين من إجرائه، وإذا كانت النتيجة موجبة تعني إصابة الشخص بالفيروس، وإذا كانت سالبة تعني عدم الإصابة بالفيروس، والحقيقة أن التحليل لا يتأثر بالصيام، فلا تختلف نتيجة تحليل PCR سواء كنت صائمًا أو مفطرًا.

والاختبار يتم عن طريق الدم، ويتعامل مع بروتينات المرض ومضادات المرض، وقد يتأثر باستخدام الأدوية قبل إجراء التحليل.

- ماذا نعرف عن تحليل «pcr»، وكم تكلفته؟

تكلفة التحليل باهظة الثمن، حيث تبلغ 1000 جنيه.

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- ما استخدامات pcr؟

- استخدامات طبية على سبيل المثال في تشخيص بعض الأمراض وتحديد أعداد الفيروسات في الدم.

- تحديد البصمة الجينية لشخص ما في إطار الطب الشرعي.

- إثبات هوية الأب الحقيقي للمولود.

- ما المطلوب لعمل الفحص؟

- إحضار أصل جواز السفر وبطاقة الرقم القومى.

- إحضار عدد 2 صورة شخصية، «ماعدا السعودية غير مطلوب صور لها».

- مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

- الحضور بدون حجز مسبق.

- العنوان: 19 شارع الشيخ ريحان «محطات المترو القريبة: السادات- سعد زغلول».

- يتم تسلم نتائج الفحص من الباب الخلفى للمعامل.

وكانت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، قد أعلنت أنه تقررت زيادة عدد المعامل المركزية إلى 8 معامل على مستوى الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال: «عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر 3 حالات فقط، تم الإعلان عنها تباعًا»، موضحًا أن: «هذه الحالات بخلاف البؤرة التي تم اكتشافها، وهي المركب السياحي، الذي تم الإعلان عن حمل 45 شخصًا كانوا على متنه للفيروس، وثبتت سلبية 11 شخصًا للفيروس، حيث سيبقون في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بالإضافة إلى 34 آخرين في مستشفى العزل».