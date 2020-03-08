شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يهني وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة يوم الشهيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد

جاء بالتهنئة: «بكل معانى التقدير والإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد، أن نُعرب لكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد» .

Advertisements

واضاف: «ستظل بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار في شتى مواقع العمل وميادين الكفاح والنضال الوطنى، محفورة في وجدان الأمة المصرية تُجسد للأجيال المتعاقبة وسام عزة وفداء وملحمة كفاح وعطاء، تبقى على مر العصور شاهدة على شرف البطولة والصمود، حفظ الله مصرنا الغالية آمنةً مطمئنةً عزيزةً أبية، ولتبقى جيشاً وشرطة وشعباً في رباط إلى يوم الدين، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير» .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وجاء فيها: «يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد، أن أبعث لكم بأصدق مشاعر الفخر والإعتزاز بقواتنا المسلحة الباسلة مهد التضحيات وعرين الأبطال، راجياً المولى عز وجل أن يبارك ويسدد خطاكم وأن يحفظ بفضله أبطالنا في شتى مواقع العمل الوطنى، ويرحم شهدائنا الأبرار» .