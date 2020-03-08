شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. البابا يترأس صلاة جنّاز رئيس دير الأنبا بيشوى في وادى النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة جناز الأنبا صرابامون، أسقف عام ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى، أكبر أديرة وادى النطرون في صحراء البحيرة، الثلاثاء المقبل، والذى تنيح فجر اليوم الأحد عن عمر ناهز 83 عاماً.

وكانت أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، وفاة الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي، عن عمر يناهز 83 عاماً بعد حياة رهبانية دامت لمدة 60 عاماً، وذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية مفاجئة مساء الأربعاء الماضى، نقل على إثرها لمستشفى السلام بالمهندسين.

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وقال القمص إبرام إيميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى، «إنه سيشارك على رأس وفد كنسى من الإسكندرية لحضور صلاة الجناز وتقديم العزاء في البابا صرابامون الثلاثاء المقبل».

ونعي مجمع دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون، وبرية شيهيت للكنيسة القبطية، وشعبها في مصر والخارج، أباهم الروحي ومدبرهم الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون، بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء.

وذكر الدير أن المتنيح ولد وتسمى باسم عازر قليد بسطاورس، في ٢/٢١/ ١٩٣٧، وترهب في دير السريان العامر في ٨ /١٢/ ١٩٥٩، ورسم قساً في ٢٤ /٢/ ١٩٦٣م، ثم رقي قمصاً في ٧/٢٥ /١٩٦٧، ورسم أسقفاً عاماً بيد مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في ١٧/ ٦/ ١٩٧٣، ثم أسقفاً ورئيس دير الأنبا بيشوى في ٢٨ مايو ١٩٧٧.