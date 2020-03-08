وزير التعليم العالي يلتقي وفدا طبيا أمريكيا بمستشفى أبوالريش الجامعي للأطفال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا طبيًا أمريكيا مكونا من 20 خبيرا في جراحات قلب الأطفال، بمستشفى أبوالريش الجامعي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة هالة صلاح، عميدة كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد طه، مدير مستشفيات قصر العيني، والدكتورة رشا جمال الدين مدير مستشفى أبوالريش الجامعي.

ويأتي اللقاء في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار حيث سيقوم الخبراء الأمريكان بإجراء عمليات قلب بمستشفى الأطفال للعديد من الحالات الحرجة وذلك لمدة أسبوع من المسجلين على موقع الغرفة المركزية لقوائم الانتظار.

في بداية اللقاء رحب عبدالغفار بالأطباء موجهًا الشكر لهم على الاستجابة لإجراء عمليات قلب للأطفال، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الأمريكية خاصة في مجال التعاون العلمي وتبادل الخبراء، مشيرًا إلى أهمية الزيارة التي ستساهم بشكل كبير في إحراز تقدم للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية المراد إجراؤها للأطفال بمستشفى أبوالريش الجامعي.

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وأكد الوزير خلال اللقاء على اهتمام القيادة السياسية بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى من أبناء الوطن والقضاء على قوائم الانتظار في إطار مبادرة رئيس الجمهورية، والتي تعد الأولى من نوعها للقضاء على قوائم الانتظار مجانًا، وتخفيف معاناة المصريين من آلام المرض نتيجة انتظارهم على قوائم المستشفيات لإجراء العديد من العمليات الجراحية.

وأشاد عبدالغفار بالتطوير الذي تشهده مستشفى أبوالريش الجامعي للأطفال كواحدة من كبرى المستشفيات في مصر والشرق الأوسط والمتخصصة في علاج الأطفال، مشيداً بالكادر الطبي المتواجد بالمستشفى والذي لا يقل خبرة عن الوفد الأمريكي الزائر، مؤكداً أن الاستفادة ستكون متبادلة بين الفريق الطبي المصري ونظيره الأمريكي.

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر بالمستشفيات الجامعية لتقديم خدمات صحية مميزة، من خلال 113 مستشفى جامعيا على مستوى الجمهورية، لاسيما في ضوء تطوير أقسام الطوارئ في المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة للمرضى.

ولفت عبدالغفار إلى التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث قامت المستشفيات الجامعية بتنفيذ ما يقرب من ثلث العمليات الجراحية وعمليات زراعة الكبد والكلى بالمبادرة والتي تتم بالمستشفيات الجامعية وبنسب نجاح مرتفعة تقارب النسب العالمية ويتم تقديم العلاج المجاني للحالات المرضية بشكل كامل، وأشار كذلك إلى مشاركة المستشفيات الجامعية في المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

من جانبها، قدمت الدكتورة رشا جمال الدين، مدير مستشفى أبوالريش الجامعي، الشكر للفريق الطبي الأمريكي واستجابته للدعوة للقيام بإجراء عمليات جراحية للأطفال، وذلك في إطار تبادل الخبرات المصرية الأمريكية في مجال طب الأطفال.

وزير التعليم العالي يلتقي وفد طبي أمريكي بمستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال