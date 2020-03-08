شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «مقتنيات الملك فاروق الأول» فى «استفتاء مارس» لمتحف المجوهرات بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية فوز قطعة شهر مارس الجارى في استفتاء «أنت من تقرر»، والذى يجريه المتحف شهرياً كتقليد متبع للعرض مجاناً للجمهور، والتى تنال أكبر عدد من التصويت من بين القطع المعروضة للاستفتاء بين الجمهور.

والقطعة الفائزة هي مجموعة من قطعتين مسطرين وقادوم، المسطرين من الفضة، عليها آثار طلاء من الذهب بمقبض من العاج، ومكتوب على سطح المسطرين بالحفر «حضره صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم»، تفضل وتناول هذا المسطرين ووضع بيده الكريمة الحجر الأساسي من بناء مدرسة أسيوط الابتدائية، وكان ذلك يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 1930، والقادوم رأسه من الفضة ويده من الخشب مستطيلة الشكل، وهما من مقتنيات الملك فاروق الأول.

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وشملت القطع المتنافسة في الاستفتاء، علبة مستطيلة من الفضة مهداة للملك فؤاد بمناسبة وضع حجر الأساس لكوبري قصر النيل، وهي عبارة عن قاعدة هرمية الشكل من الفضة منقوشة برسوم زخرفية على شكل زهرة اللوتس يغطي فوارغها بالمينا الزرقاء، وعلي كل جانب من جانبي العلبة تمثال الأسد رابض من الفضة، والغطاء من الداخل مطلي بالذهب ومحفور عليه «هدية لحضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول من شركة دورمان لونج وذلك بمناسبة وضع حجر الأساس لكوبري قصر النيل بيده الكريمة في 4 فبراير 1932 م»، من مقتنيات الملك فاروق، ويد آلة من الفضة مستطيلة الشكل مسلوبة باتجاه مقبضها، وبها ثقبان ومكتوب على يد الآلة بالحفر «تفضل صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم باستعمال هذه اليد في إدارة آلات محطة الأميرية لرفع مياه المجاري بمدينة القاهرة، يوم افتتاحها الرسمي يوم الخميس الموافق 25 أبريل 1929 من مقتنيات الملك فاروق.

كما شملت المعروضات ميدالية ذهب مستديرة الشكل مكتوب على أحد وجهيها بالبارز «تم إنشاء قناطر محمد على في حضرة عهد صاحب الجلالة الملك فاروق الأول 1358هـ - 1939 م»، عمرها 80 سنة، وعلي الوجه الآخر صورة فرعي دمياط ورشيد وعليها رسم القناطر الخيرية وقناطر محمد على.

وجاءت القطعة الخامسة عبارة عن قطعتين بمثابة قصعة ومسطرين، القصعة مربعة مسلوبة من الخشب مطعمة بالصدف وسن الفيل، ومبطنة من الداخل بالفضة، أحد أوجه القصعه من الخارج مكتوب عليه بالحفر المطعم بسن الفيل «تذكار وضع حجر الأساس لمجلس فردي ومحطة المياه والإنارة بيد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فؤاد الأول في ديسمبر 1930»، والمسطرين من الفضة مطلي بالذهب، وله مقبض من سن الفيل، بمقدمة المقبض حلية من الفضة المطلية بالذهب مكتوب على سطح المسطرين بالحفر «تذكار وضع حجر الأساس للمجلس فردي ومحطة المياه والإنارة بيد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فؤاد الأول»، من مقتنيات الملك فؤاد الأول.