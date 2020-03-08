شكرا لقرائتكم خبر عن تزاحم أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء تحليل فيروس «كورونا» (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزاحم عدد من المواطنين، صباح اليوم، في محافظة القاهرة، أمام عدد كبير من المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء تحليل فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) على متن باخرة في نهر النيل، وهو ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 48.

زحام المواطنين على المعامل المركزية لوزارة الصحة بالقاهرة لإجراء تحليل فيروس كورونا

زحام المواطنين على المعامل المركزية لوزارة الصحة بالقاهرة لإجراء تحليل فيروس كورونا

زحام المواطنين على المعامل المركزية لوزارة الصحة بالقاهرة لإجراء تحليل فيروس كورونا

زحام المواطنين على المعامل المركزية لوزارة الصحة بالقاهرة لإجراء تحليل فيروس كورونا

زحام المواطنين على المعامل المركزية لوزارة الصحة بالقاهرة لإجراء تحليل فيروس كورونا