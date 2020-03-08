شكرا لقرائتكم خبر عن بفيديو عن «عظيمات مصر».. متحدث الرئاسة يحتفل بيوم المرأة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، بيوم المرأة العالمي، الذي يحتفل به العالم، اليوم.

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ونشر المتحدث الرئاسي فيديو يتضمن مشاهد من تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من سيدات مصر، مصاحباً بكلمات الرئيس عن دور المرأة والثناء على ما تقدمه في جميع مجالات الحياة.

وعلق راضي على الفيديو، قائلاً: «عظيمات مصر ...».