شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس مئات المواطنين أمام معامل الصحة لاستخراج PCR كورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مئات المواطنين التوافد على المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان لإجراء تحليل PCR كورونا للسفر إلى السعورية، حيث بدأت الوزارة في استخراج شهادات تحاليل الـpcr لفيروس كورونا، اليوم من مقر الإدارة بوزارة الصحة بوسط القاهرة للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية.

كانت السعودية، قد اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr ل فيروس كورونا، يتم إجرائها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.

وقالت المعامل المركزية : إن الكواشف الخاصة بالتحليل موجودة بالآلاف، ويتم إجراء التحليل بتكلفة 1000 جنيه، للمصريين، و70 دولارا لغير المصريين، لافتة إلى أن نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبلها بـ24 ساعة، كما اشترطت السعودية، ولإجراء التحليل يجب إحضار الباسبور وتذكرة السفر.

كان مصدر مسئول فى وزارة الداخلية السعودية، صرح بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة العربية السعودية، فى إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ( covid 19 ) ومحاصرته والقضاء عليه، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة ما يأتي:

أولًا: قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية فى المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولى بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، ومطار الملك فهد الدولى بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقى تلك الشاحنات ومرافقيهم فى المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا.

وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين فى المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء فى تمام الساعة ( 11:55 ) من مساء اليوم السبت 12 رجب 1441هجرية الموافق 7 مارس 2020 ميلادية.



أب يصطحب ابنته لإجراء تحليل الـ pcr



اب يصطحب ابنه لاجراء تحليل PCR



إجراء تحاليل الـ pcr بمعامل وزارة الصحة



اجراء تحليل البى سى ار فى معامل الصحة

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إقبال على المعامل المركزية لإجراء تحليل الـ pcr



الإدارة المركزية للمعامل



المئات أمام معامل وزارة الصحة



المئات ينتظرون أمام المعامل المركزية



أول يوم إجراء تحليل pcr



أول يوم لاستخراج شهادة الـ pcr



زحام أمام الإدارة المركزية للمعامل لاستخراج الـ pcr



زحام أمام الإدارة المركزية للمعامل



زحام أمام معامل وزارة الصحة لاجراء تحليل PCR



زحام لاستخراج الـ pcr