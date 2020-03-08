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تكدس مئات المواطنين أمام معامل الصحة لاستخراج PCR كورونا.. فيديو وصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مئات المواطنين التوافد على المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان لإجراء تحليل PCR  كورونا للسفر إلى السعورية، حيث  بدأت الوزارة في استخراج شهادات تحاليل الـpcr    لفيروس كورونا، اليوم من مقر الإدارة بوزارة الصحة بوسط القاهرة للمسافرين إلى المملكة العربية .

كانت السعودية، قد اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr ل فيروس كورونا، يتم إجرائها قبل السفر بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.

وقالت المعامل المركزية : إن الكواشف الخاصة بالتحليل موجودة بالآلاف، ويتم إجراء التحليل بتكلفة 1000 جنيه، للمصريين، و70 دولارا لغير المصريين، لافتة إلى أن نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبلها بـ24 ساعة، كما اشترطت السعودية، ولإجراء التحليل يجب إحضار الباسبور وتذكرة السفر.

كان مصدر مسئول فى وزارة الداخلية السعودية، صرح بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة العربية السعودية، فى إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ( covid 19 ) ومحاصرته والقضاء عليه، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة ما يأتي:

 أولًا: قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية فى المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولى بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة، ومطار الملك فهد الدولى بالدمام. ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة فى المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقى تلك الشاحنات ومرافقيهم فى المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا.

 وبالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين فى المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء فى تمام الساعة ( 11:55 ) من مساء اليوم السبت 12 رجب 1441هجرية الموافق 7 مارس 2020 ميلادية.

أب يصطحب ابنته لإجراء تحليل الـ pcr
أب يصطحب ابنته لإجراء تحليل الـ pcr

 

اب يصطحب ابنه لاجراء تحليل PCR
اب يصطحب ابنه لاجراء تحليل PCR

 

إجراء تحاليل الـ pcr بمعامل وزارة الصحة
إجراء تحاليل الـ pcr بمعامل وزارة الصحة

 

اجراء تحليل البى سى ار فى معامل الصحة
اجراء تحليل البى سى ار فى معامل الصحة

 

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إقبال على المعامل المركزية لإجراء تحليل الـ pcr
إقبال على المعامل المركزية لإجراء تحليل الـ pcr

 

الإدارة المركزية للمعامل
الإدارة المركزية للمعامل

 

المئات أمام معامل وزارة الصحة
المئات أمام معامل وزارة الصحة

 

المئات ينتظرون أمام المعامل المركزية
المئات ينتظرون أمام المعامل المركزية

 

أول يوم إجراء تحليل pcr
أول يوم إجراء تحليل pcr

 

أول يوم لاستخراج شهادة الـ pcr
أول يوم لاستخراج شهادة الـ pcr

 

زحام أمام الإدارة المركزية للمعامل لاستخراج الـ pcr
زحام أمام الإدارة المركزية للمعامل لاستخراج الـ pcr

 

زحام أمام الإدارة المركزية للمعامل
زحام أمام الإدارة المركزية للمعامل

 

زحام أمام معامل وزارة الصحة لاجراء تحليل PCR
زحام أمام معامل وزارة الصحة لاجراء تحليل PCR

 

زحام لاستخراج الـ pcr
زحام لاستخراج الـ pcr

 

طوابير أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة لاجراء تحليل PCR
طوابير أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة لاجراء تحليل PCR

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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