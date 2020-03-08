شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: منتدى التعليم العالمى يناقش أثار الثورة الصناعية على سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العملى، إن النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم ستكون تحت عنوان رؤية المستقبل ونستعد لها فى أبريل المقبل ومهمة لأننا نعمل على محاور هامة ونركز فيها وهى سوق العمل والإستراتيجية الوطنية فى سوق العمل المصرى والعلمى والدولى وما يحتاجه الخريج.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل المنتدى العالمى للتعليم، اتمنى مع انتهاء المؤتمر يكون لدينا تأهيل للخريج قبل التخرج لسوق العمل فى مجاله، وتجهيز الشباب والخريجين لسوق العمل محور هام ونشرك الشباب فى الآراء من خلال المنتدى ورؤيته للمستقبل ونشرك حديثى التخرج الذين وصلوا لسوق العمل للوقوف على الصعوبات التى واجهتهم مع العمل، ونشرك المؤسسات للوقوف على المشاكل التى واجهتهم مع الخريجين الجدد للوقوف على المشاكل والعمل على حلها.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، سيشهد المنتدى فى نسخته الثانية قمة التعليم الطبى خاصة وأن مصر متميزة فى هذا المجال لأن الطبيب المصرى متفوق وسوق العمل العالمى يطلبه لأن هناك نوابغ مصرية موجودة مثل مجالات الاورام .

واستطرد وزير التعليم العالى، نستضيف خلال المنتدى مجموعة كبيرة من العلامة لإيجاد تواصل فى التعليم الطبى لأننا فى النهاية نرغب بأن يكون لدينا خريج معتمد والدراسات التى تتقدمت فى هذا المجال تكون دراسات متطورة واستخدام كيفية توظيف التكنولوجيات الحديثة فى القطاع الطبى .

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وتابع وزير التعليم العالى سيكون هناك مسابقة بالمنتدى العالمى الثانى للتعليم العالى، وأن هناك مشروع يغير من شكل التعليم تم الإعلان عنه منذ فترة ولدينا 220 باحث للاشتراك فى المسابقة من أكثر من 24 دولة وسيكون هناك لجنة من الخبراء تقييم كل البرامج المقدمة وهناك جوائز للفائزين تصل إلى 20 الف دولار بالجائزة الأولى .

وأردف الدكتور خالد عبد الغفار أنه على هامش المنتدى سيكون هناك معرض كبير يشترك فيه حوالى 60 مشارك من الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والتكنولوجية، موضحا أنه إلى الآن 17 الف مشترك من 72 دولة على مستوى العالم مع وجود ملحوضة بوجود كثافة فى التسجيل بأفريقيا وسيكون هناك أكثر من 100 متحدث فى مجالات مختلفة وهناك حوالى 700 الف زيارة الموقع حتى الآن مع حضور كبير المنتدى من المؤسسات المعنية بالتعليم وحضور ومشاركة فعالة لمؤسسة ايكسبو .

وأكد الوزير أن المنتدى سيشهد 17 حلقة نقاشية حول اثار الثورة الصناعية على سوق العمل والذكاء الاصطناعى والجودة والاعتماد الأكاديمى للجامعات والتدويل وسيكون بمشاركة شبابية كبيرة بكل اروقة المنتدى ، وبحضور الدكتور مجدى يعقوب والسيد ادريس الوزير المنتدب بالبحث العلمى بالمغرب ومجموعة من وزراء التعليم بالدول ومجموعة من رؤساء الجامعات .