شكرا لقرائتكم خبر عن "تصنيع آيس كريم بالفانيليا والكاكاو والفراولة".. دورة تدريبة بوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد بحوث الانتاج الحيوانى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، ممثلة في قسم كمياء الألبان دورة بعنوان "المثلجات اللبنية"، وذلك فى الفترة من 29 مارس الجارى وحتى 2 ابريل المقبل بمقر المعهد بالدقى برعاية الدكتور مصطفى خليل مدير المعهد، والدكتور سمير ابراهيم وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، وتشمل الدورة طرق تصنيع المثلجات اللبنية المدعمة.

وقال الدكتور مصطفي خليل مدير معهد بحوث الانتاج الحيوانى بمركز البحوث الزراعية ، إن هذه الدورة تأتي من منطلق دور المعهد لتشجيع الشباب ودعمهم للدخول فى إطار المشروعات الصغيرة وامدادهم بالمعلومات الكافية التى تؤهلهم للنجاح فى تلك المشروعات وذلك بالممارسة النظرية والخبرة العملية معا.

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وأضاف مدير معهد بحوث الانتاج الحيوانى، أن محاور الدورة تتناول موضوعات المثلجات القشدية وتصنيعها "آيس كريم بالفانيليا والكاكاو والفراولة والزبادى المجمد نظرى وعملى تصنيع الزبادى المجمد والمثلجات اللبنية منخفضة السعرات الحرارية وتصنيعها عمليا ، كما تشمل الدورة طرق تصنيع المثلجات اللبنية المدعمة "تصنيع تورتة الايس كريم وتورتة الزبادى المجمد – كاسات- آيس كريم بالبسكوت"، والمثلجات المائية ،Ices وتصنيعها بالكركدية والبرتقال والليمون والنعناع" في حين تصل تكلفة الاشتراك فى الدورة 500 جنية ويمنح المتدرب شهادة معتمدة.

فيما يواصل معهد بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، دورات تدريبة حول تصنيع المنتجات اللبنية والاستفادة من نواتجها الثانوية، والتعرف علي تركيب اللبن وخواصه ومنتجاته واختبارات اللبن ، فرز اللبن وتصنيع الزبادي كامل وخالي الدسم وتصنيع زبادي الفواكه وتحضير قشدة المائدة ، بالإضافة الى تكثيف الدورات حول منتجات نحل العسل واستخداماتها فى تحسين الاداء الانتاجى والتناسلى فى الطيور الداجنة

كان معهد الإنتاج الحيوانى، قام باستكمال للنشاط التدريبى لمعهد بحوث الانتاج الحيوانى وتم ختام الدورة التدريبية " تصنيع المنتجات اللبنية والاستفادة من نواتجها الثانوية، تحت رعاية مدير المعهد والدكتور سمير على إبراهيم وكيل المعهد للإرشاد والتدريب وبالتعاون بين قسم الإرشاد والتدريب برئاسة الدكتورة همت عبد العال عبدالمجيد وقسم بحوث كيمياء الألبان برئاسة الدكتورة ماجده عبدالعزيز وذلك يوم الأسبوع الماضى .