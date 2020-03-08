شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تكرم 25 اسم شهيد بحضور أسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تكريم 25 اسم شهيد من شهداء الوطن بحضور أسرهم، واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ونواب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورجال الشرطة والقوات المسلحة.

وذكر المحافظ أن الاحتفالية والتكريم يعد نهج تواصله المحافظة بشكل دوري تخليداً لذكرى شهدائنا الأبرار، مشيرا إلى ان إطلاق أسمائهم على شوارع ومدارس العاصمة يتم بالتنسيق الكامل مع أسر الشهداء ووزارتى الداخلية والدفاع .

وأكد المحافظ على أن عطاء الشهداء وتضحيتهم بأنفسهم فخر لذويهم وللوطن لأنهم فدوا البلاد بأرواحهم للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وخلال حفل التكريم سلم محافظ القاهرة 3 من أسر الشهداء لوحات نحاسية تذكارية بأسماء المدارس التى تحمل أسماء أبناءهم تقديرا لتضحياتهم وهم البطل الشهيد جندى مجند إبراهيم مصطفى إبراهيم على مدرسة المطرية الثانوية العسكرية بنين، البطل الشهيد الرائد ماجد احمد عبد الرازق على مدرسة الحلمية الثانوية بنات، البطل الشهيد مقدم ماجد احمد محمد صبرى على مدرسة التحرير الإعدادية بنين.

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وأكد المحافظ فى كلمته بأن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة هو فخر للمنشأة وأن محافظة القاهرة لم ولن تنسى أبدا أن تحتفى بشهداء الوطن وتسعى دائما لتكريم أسرهم الذين قدموا اغلى ما لديهم فداء للوطن .

واضاف المحافظ أن نهج المحافظة هو وضع لوحات تذكارية داخل كل المدارس التى تحمل أسماء شهداء الوطن تتضمن نبذة عن الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده ليكون نموذج يحتذى به الطلاب.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء أشرف الجندي مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة، وضعوا إكليل من الزهور على مقابر شهداء القوات المسلحة، بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية بمناسبة يوم الشهيد.