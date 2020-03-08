شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: تحديث البرامج الدراسية بالجامعات وتطويرها كل 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى إن الأيام الأخيرة ظهر تصنيف الكليات داخل الجامعات وهناك تقدم كبير للجامعات المصرية فى كثير من التصنيفات الدولية بما ينعكس على مستوى الجامعات المصرية .

وأضاف وزير التعليم العالى خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى للإعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، أنه كان من ضمن التوصيات بالمنتدى العالمى الأول العمل على البرامج الدراسية المعدلة بالجامعات الجديد من ناحية الدراسة بحيث تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة واحتياجات سوق العمل ولم نكتفى بالجامعات الجديدة بل تم فى الجامعات الحكومية من خلال المجلس الأعلى للجامعات وتم التوافق على تحديث أكثر من 80% من المناهج الدراسية، وسوف يعلن فى نهاية شهر أكتوبر بحيث يكون كل الجامعات .

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، بدأنا التطوير فى قطاع الطب والحاسبات والمعلومات والصيدلة.. بدأت ببرامج دراسية جديدة وخلال العام الدراسى القادم سنجد دراسات القانون وكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية بها تغيير لأن الدراسات الحالية موجودة منذ فترة طويلة جدا وكان تحديثها ليس بسهل وسيتم مراجعة المناهج الدراسية بالجامعات كل 5 سنوات حتى يكون هناك تطوير دائم بالجامعات نظرا للتطور التكنولوجى السريع.

ويأتي المنتدى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وتأهيلهم لمواكبة التغيرات المستقبلية فى عملية التوظيف، وفى هذا الإطار يناقش المنتدى دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمى فى إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، فى ظل التغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

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