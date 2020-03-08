شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر وزير التعليم العالى لإعلان استراتيجية المنتدى العالمى للتعليم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للإعلان عن تفاصيل المنتدى العالمى للتعليم العالى فى نسخته الثانية والمقرر انعقاده فى مطلع شهر أبريل المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان رؤية المستقبل

واستعرض منظمو المؤتمر الصحفى فيديو توضيحى المنتدى العالمى التعليم العالى والبحث العلمى الاول

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مر عام بشكل سريع على المنتدى الاول وكنا نفكر تنظيمه كل عامين ولكن توصيات المنتدى الاول كان هناك كلب من خلال كل صفحات التواصل الاجتماعى بعد نجاح المؤتمر بأن يتم كل عام وحصرنا أن نعلن عن موعد المنتدى العالمى الثانى للتعليم العالى منذ فترة.

واضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الان بأحد الفنادق الكبرى، للإعلان عن تفاصيل المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور سفراء الدول العربية والإفريقية ومسئولى البعثات الإعلامية بالسفارات، أن النسخة الأولى والتى تمت فى أبريل الماضى كان بها موضوعات هامة تم مناقشتها من خلال المنتدى واهمها مجالات التكوير الخاصة بالتعليم العالى والبحث العلمى وتداعيات الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على سوق العمل وايضا تم التطرق لتديول التعليم ودور البحث العلمى فى التنمية المستدامة والتحول الرقمى وتأثره فى مجالات التعليم والتوظيف وكيفية مواجهة احتياجات سوق العلم واحتياجات الخريجين وتقليل الفجوة بين ما يدرس فى الجامعات وسوق العمل .

وتابع وزير التعليم العالى، أن توصيات المنتدى العالمى للتعليم الأول كانت توصيات هامة مع نهاية المؤتمر وتدور حول اعتماد اهداف التنمية المستدامة وتطبيقها بشكل واسع فى كل مجالات التعليم العالى واحياء ثقافة التعلم لدى الطلاب بدلا من الشهادات ومحاولة لتصميم برامج دراسية بالجامعة الجديدة أو الجامعة القائمة بالفعل تتلاءم مع احتياجات سوق العمل بالمستقبل .