شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: السوشيال ميديا ساوت بين العالم والجاهل فى إطلاق المعلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن مواقع التواصل الاجتماعى، ساوت بين الجاهل والعالم فى حق إطلاق المعلومة، بعد أن كانت الصحافة تلعب دورًا كبيرًا فى التحقق فيما مضى، لافتا إلى أن الشائعات سادت بشكل كبير، فى الوقت الذى كان فيه الإعلام القديم محدودا، ويتضمن برامجا فى الصحافة العلمية مثل العلم والإيمان وعالم البحار.

واستكمل هيكل خلال افتتاح ملتقى الصحافة العلمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: ورغم غزارة المعلومات المتاحة والصحف التقليدية والإلكترونية والتلفزيون، لم نعد نشاهد برامجا علمية على الشاشات، وحل محلها أسماء يرغب المتلقي في الاستماع إليها.

وتابع: يجب أن يكون لدينا جيل من الصحفيين القادرين على تبسيط العلوم وتقديمها بصورة جيدة للمتلقي مضيفًا: وفي العقدين الماضيين انصرف الطلاب عن الدراسات العلمية والتفتوا للدراسات الأدبية والتجارية مما يعني إن الأجيال القادمة أقل اهتماما بالعلم، متسائلا: من يقوم بهذه المهمة الصعبة؟!.. الصحفي خريج الإعلام المتخصص في الصحافة العلمية ولكنه سيواجه أزمة مع المصطلحات العلمية أو صحفي دارس العلوم ويحتاج لتأهيل في مجال الصحافة.

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وأوضح: واجه العالم فيروس كورونا وانتشرت معلومات خاطئة عن هذا الفيروس والبعض ذهب إنه من صنع البشر أو حرب بيولوجية، وكشفت الأزمة غياب الصحفيين العلميين، فلم أقرأ حوارًا مع عالم في علم الفيروسات رغم وجوده من عشرات السنين، معربًا عن أمله في أن يقدم هذا الملتقى فرصة لترغيب الصحفيين في العمل على الصحافة العلمية.

فيما اعتبر فرانسيس ريتشاردونى رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الصحافة العلمية حاجة ظهرت فى هذا العصر خاصة مع ظهور فيروس كورونا الذى لا يعرف حدود جغرافية لأن الاهتمام والهلع عالمى، ومن ثم الصحافة العلمية هى الوحيدة القادرة على التعامل مع هذا التهديد بأبعاده المختلفة سواء الخوف منه أو كيفية التعامل معه. وأضاف فرانسيس ريتشاردونى :" انتهينا من اجتماع منذ قليل، مع قيادات الجامعة لبحث قضية الكورونا ماذا سنفعل مع طلابنا والمجتمع الجامعى، وكيف نواجه هذا الخطر، من خلال تنسيق عالى المستوى مع منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية " واستكمل رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: الصحافة تعنى بالأساس فى تقديم معلومات دقيقة ولها علاقة بالحدث وصحيحة، ومن ثم علينا تدريب طلابنا على كيفية التعامل مع هذه المستجدات، وأمس استضفنا مؤتمر عن التدوين الصوتى البودكاست مضيفًا: الجامعة لديها اهتمام خاص بتدريس الإعلام منذ تأسيسها ثم أسست مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والديجتال لكى تواكب العصر.

ويهدف الملتقى إلى بدء حوار بين صحفي العلوم والأكاديميين والإعلاميين المحترفين، حول أهمية الصحافة العلمية في العالم العربي، حيث سيقوم الملتقى أيضاً بتحليل المشهد الصحفي العلمي وربط الصحفيين بالمجتمع العلمي في المنطقة العربية والعالم.