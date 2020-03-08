شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص وعلاج 1414 حيوان خلال قوافل بيطرية مجانية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، إنه تم فحص وعلاج 1414 حيوان بمحافظة الفيوم مجانا من خلال القوافل البيطرية للمعهد، وللعام الثالث على التوالى تجديد بروتوكول التعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية وإحدى المؤسسات الخيرية.

وأضاف مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية ،أن المعهد يقوم بعمل قوافل بيطرى مجانيه لصغار المربين فى القرى الاكثر احتياجا فى محافظات مصر المختلفة وخاصا محافظات الصعيد، وتضم العلاج الباطنة والجراحة التناسليات السونار والتلقيح الاصطناعى، كذلك يتم عمل دورات تدريبيه للأطباء البيطريين العاملين بالوحدات البيطرية فى القرى المعنية حيث يتم تدريبهم على الجس والتلقيح الاصطناعى فى الماشية وعلاج قله الخصوبة، الأمراض الاكثر شيوعا والجراحة فى حيوانات المزرعة والتغذية الإكلينيكية، وقد تم عمل قافلتين فى محافظه الفيوم بالإضافة الى ترتيب قافلتين أخريين فى أسوان .

فيما يواصل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، تنظيم القوافل البيطرية المجانية لعلاج الماشية بجميع محافظات الجمهورية ، بالتعاون مع معهد بحوث صحه الحيوان، ومعهد الانتاج الحيوانى ، ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية ، وهيئة الخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفى اطار استراتيجية وزاره الزراعة ومركز البحوث بتطبيق البحوث العلمية فى الحقل لخدمه المجتمع قام .

ويبدأ معهد بحوث التناسليات، عدة قوافل بيطرية خلال الأيام المقبلة لخدمه صغار المربيين مجانا فى القرى الاكثر احتياجا لعلاج المشاكل التناسلية واجراء التلقيح الاصطناعى وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائى للأمراض وتدريب شباب الاطباء البيطريين على التقنيات الحديثة فى تشخيص وعلاج الامراض التناسلية والسونار والتلقيح الصناعى.