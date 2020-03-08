شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح تفاصيل توزيع نقاط حصول المعلم على شهادة الترقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن هناك اهتمام بملف المعلمين من خلال إزالة أى عقبات إدارية تتعلق بأعضاء هيئة التدريس سواء أدوات ترقى أو الحصول على شهادة الصلاحية أو تغيير مسمى وظيفى.

وأوضح نائب الوزير، فى تصريح خاص، إنه تم استبدال لفظ درجة إلى نقطة فى آليات تقييم المعلمين للحصول على شهادة الصلاحية للترقى، موضحا أن إجمالى عدد النقاط 100 نقطة للمعلم، بحصل منها على 30 نقطة لملف الإنجاز بالإضافة إلى حل مجموعة من الأسئلة ذات الصِّلة بأداء المعلم داخل الفصل وبنظام open book، و10 نقاط لمدير المدرسة، و10 لموجه عام المادة، و50 نقطة للاختبار الذى يخوضه المعلم قبل حصول على شهادة الترقى ، موضحا أن الاختبار إلكترونى، مضيفا أنه فِي حالة عدم حصول المعلم على 50٪‏ في الاختبار فله محاولة أخري بعد مرور شهر.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اجتماع بعد غدا الاثنين عبر شبكة الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين لمناقشة الأدوار للقائمين على منظومة رقمنة وحوكمة آليات الترقى للمعلمين، حيث يضم الاجتماع مديرى ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية والموجهين العموم ومديرى فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمدت آليات جديدة لتطوير منظومة الترقي بحيث تعتمد على حوكمة ورقمنة ملف الترقي بعيدًا عن أي تدخل بشري، وذلك حرصًا على الشفافية وسرعة إنجاز ملفات ترقي المعلمين في فترة قصيرة، كما أعلنت الوزارة عن بدأ اختبارات الترقى اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 مارس الجارى، كما سيتم الإعلان عن المجالات والمحاور التي تغطى الاختبارات الإلكترونية للترقي من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.