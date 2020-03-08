شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين الرى والتنمية المحلية لرفع نواتج التطهيرات داخل الكتل السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ، مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، بمقر وزارة وزارة الموارد المائية والرى وبحضور عدد من القيادات التنفيذية بالوزارتين لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين .

وتم خلال اللقاء بحث بعض الموضوعات التى يتعاون فيها الجانبين بالمحافظات وعلى رأسها مشكلة التعامل مع نواتج تطهير المجارى متمثلة فى الترع والمصارف ومناقشة الحلول المستدامة للتعامل معها وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضارى للمدن والقرى ، و تم الإشارة إلى أن أطوال المجارى المائية تبلغ حوالى 55 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية منها 33 ألف ترع و22 مصارف بالإضافة إلى ما يقارب 1500 كيلومتر طول نهر النيل بفرعيه.

واستعرض الاجتماع الجهود التى قامت بها وزارة الموارد المائية والري والمحافظات خلال الأشهر الماضية لرفع نواتج التطهير من على جانبي الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الري برفع نواتج التطهير التى تقع خارج الكتل السكانية والتى يبلغ حجمها حوالى 16 مليون متر مكعب سنوياً وتقوم المحافظات برفع النواتج من داخل الكتل السكانية والتى تبلغ حوالى 5 ملايين متر مكعب سنوياً إلى المقالب العمومية .

كما تم خلال اللقاء استعراض جهود إزالة التعديات على المجارى المائية ونهر النيل وتم التأكيد على أهمية دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والسادة المحافظين فى التعامل بحسم مع أى تعديات على المجارى المائية ونهر النيل ودعم الجهود التى تقوم بها وزارة المائية والرى فى هذا الشأن فى ضوء الحملة القومية لإزالة التعديات على المجارى المائية التى اطلقتها الوزارة عام 2015 .

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ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطى على أهمية التعامل بحزم من قبل المحافظات والأجهزة التنفيذية مع السيارات التى تقوم بإلقاء الردم والمخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك خاصة على المصارف والترع بالقرى والمدن ووجه بضرورة العمل على رفع وعى المواطنين بعدم إلقاء القمامه والمخلفات فى المجارى المائية لما يسببه من تأثير سلبى على نوعية المياه والأضرار بالصحة العامة .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى ضرورة إستمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يخص نواتج التطهير الموجودة داخل الكتل السكانية لما تمثله من تكلفة كبيرة على الادارات المحلية بالمحافظات

وقال شعراوى أنه وجه المحافظين بضرورة زيادة أعداد صناديق القمامة لمنع إلقاء أى مخلفات فى الشوارع أو على المصارف والترع بعد رفع المخلفات والقمامة من قبل أجهزة الإدارة المحلية أو الرى .

كما أضاف شعراوى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتشجيع عدد من المبادرات الشبابية الخاصة بتحسين مستوى النظافة بالشوارع ومنها مبادرة "مجلس إدارة الشارع" .

وتم خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق وتم الاتفاق أيضاً على دراسة توقيع بروتوكول للتعاون فى بعض الملفات والموضوعات المهمة بين الوزارتين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من أصول وممتلكات الدولة .