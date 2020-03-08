بعد اكتشاف كورونا في الباخرة.. ماذا قال وزراء السياحة والطيران والصحة بالأقصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن تواجده اليوم السبت برفقة وزيري الصحة والطيران بالأقصر بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والذي يجتمع معهم بشكل شبه يومي لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد، كما أنها رسالة طمأنينة للجميع وتأكيداً على اهتمام الدولة بالمواطنين والسائحين.

وأكد فور وصوله مطار الأقصر الدولي، أن الحركة السياحية في محافظة الأقصر تسير بشكل منتظم ولا يوجد أي قيود أو حظر على سفر السائحين إلى مصر وزياراتهم داخل الأماكن السياحية والأثرية، مشيراً إلى أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع مديري الفنادق الثابتة والفنادق العائمة بالمحافظة بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس الغرف الفندقية، وذلك لمراجعة ومتابعة تطبيق الإرشادات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والتي يجب اتباعها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة وكيفية التعامل مع وجود أي حالة اشتباه بالمرض.

ومن جانبه صرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بأنه تنفيذاً للخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الدولة المصرية للتصدي لفيروس كورونا المستجد يتم بشكل يومي تفقد الإجراءات الاحترازية المطبقة بجميع المطارات المصرية والمتصلة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة ورصد حركة الركاب على مدار الـ٢٤ ساعة بجميع المطارات ومراقبة تنفيذ الخطة الوقائية والتأكد من تطبيق كافة الوسائل الاحترازية لتأمين المطارات المصرية والتصدي لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية وبخاصة وزارة الصحة والسكان لمتابعة الموقف أولاً بأول للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

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وأضاف وزير الطيران أنه يتم إجراء الفحص الطبي الإجباري على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الدول التي انتشر بها الفيروس من خلال مكاتب الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة المتواجدة بالمطارات المصرية والمزودة بكافة الاستعدادات والمستلزمات الطبية الخاصة بالفحص الطبي. هذا بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين بكافة المطارات وعلى متن الطائرات بتنفيذ تعليمات الحجر الصحي واتخاذ أعلى المعايير الوقائية في التعامل مع الركاب وتقوم إدارات السلامة والصحة المهنية بمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة بجميع صالات المطارات لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.

كما يتم إجراء الفحص الطبي على الركب الطائر وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التي تعمل بالمطارات وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين خاصة بهذا الفيروس وتم تعميمها على جميع المطارات.

كما توجه وزير الطيران بالشكر والتقدير لجميع العاملين في الصفوف الأمامية بقطاع الطيران المدني وبخاصة أطقم الركب الطائر لشركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة من وإلى المطارات المصرية وأطقم الحجر الصحي بالمطارات المصرية على التعاون والتنسيق الفعال من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة حيال مواجهة انتشار فيروس كورونا.​