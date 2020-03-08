بالصور: أب يحمل رضيعه وعمال وأطباء.. حشود تحاول الحصول على تحليل pcr لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصوير- روجيه أنيس:

عمال، مهندسون، أطباء، أطفال وشباب ونساء، هكذا تجمع المئات على أبواب المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط القاهرة، أغلبهم من الراغبين في السفر إلى السعودية، صباح الأحد؛ للحصول على تحليل (pcr) يفيد بخلوهم من فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة الخليج 365 تجمع الحشود من المواطنين، وحضر بعضهم برفقة أطفالهم، مرتدين الكمامات، فيما اعتلى آخرون أسوار المكان في محاولة للفت أنظار مسئولي المعامل.

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كانت السعودية اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الpcr لفيروس كورونا، يتم اجراؤها قبل السفر اليها ب٢٤ ساعة للدخول الى أراضيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية المعامل المركزية بوزارة الصحة، بدء استخراج شهادات تحاليل الpcr لفيروس كورونا، اليوم الأحد من مقر الإدارة بوزارة الصحة.

وقالت الجندي في تصريحات لمصراوي: الكواشف الخاصة بالتحليل موجودة بالآلاف ويتم إجراء التحليل بتكلفة ألف جنيه، للمصريين، و٧٠ دولار لغير المصريين.

وأضافت ان نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبلها ب٢٤ ساعة كما اشترطت السعودية، و لإجراء التحليل يجب إحضار الباسبور وتذكرة السفر.