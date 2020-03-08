محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
شهدت المعامل المركزية بوزارة الصحة اليوم، الأحد، تكدسا كثيفا من المواطنين لاستخراج شهادات تحاليل الـpcr لفيروس كورونا المستجد، التي اشترطت السعودية الحصول عليها للسفر إليها.
كانت السعودية اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr لفيروس كورونا، قبل السفر إليها بـ24 ساعة للدخول إلى أراضيها.
وأوضحت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة، أنه لإجراء التحليل يجب إحضار المستندات الآتية:
1- جواز السفر.
2- تذكرة السفر.
3- صورتان شخصيتان للمسافر.
وقالت "نانسي"، في تصريحات لمصراوي: يتم إجراء التحليل بتكلفة ألف جنيه للمصريين، و70 دولارًا لغير المصريين.
وأضافت أن نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبلها بـ24 ساعة، كما اشترطت السعودية.
ويتم إجراء التحليل في المعامل المركزية لوزارة الصحة في شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة، على أن يتم التصديق على نتيجة التحليل من مبنى التصديقات التابع لوزارة الخارجية.
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بالصور.. إقبال كبير على "معامل الصحة" للحصول على تحليل pcr لكورونا
كانت هذه تفاصيل خبر بـ1000 جنيه.. تعرف على شروط إجراء تحليل كورونا بمعامل الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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