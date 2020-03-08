محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
تجمع مئات المواطنين أغلبهم من الراغبين في السفر إلى السعودية، صباح الأحد، أمام مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط القاهرة؛ للحصول على تحليل (pcr) يفيد بخلوهم من فيروس كورونا المستجد.
كانت السعودية اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الpcr لفيروس كورونا، يتم اجراؤها قبل السفر اليها ب٢٤ ساعة للدخول الى أراضيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية المعامل المركزية بوزارة الصحة، بدء استخراج شهادات تحاليل الpcr لفيروس كورونا، اليوم الأحد من مقر الإدارة بوزارة الصحة.
وقالت الجندي في تصريحات لمصراوي: الكواشف الخاصة بالتحليل موجودة بالآلاف ويتم إجراء التحليل بتكلفة ألف جنيه، للمصريين، و٧٠ دولار لغير المصريين.
وأضافت ان نتيجة التحاليل يحصل عليها المسافر قبلها ب٢٤ ساعة كما اشترطت السعودية، و لإجراء التحليل يجب إحضار الباسبور وتذكرة السفر.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إقبال كبير على "معامل الصحة" للحصول على تحليل pcr لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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