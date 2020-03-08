المتهم بقتل ابنه في المقطم: "شقي زيادة عن اللزوم.. وكنت بأدبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أدلى "السايس" المتهم بضرب طفله حتى الموت بالمقطم، باعترافات تفصيلية للحادث، أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية.

وقال المتهم "سيد. ا" في التحقيقات إنه انفصل عن زوجته "والدة الضحية" منذ 4 سنوات، وتزوج بأخرى، وأقام الثلاثة في شقة بالأسمرات، ويوم الواقعة نهر نجله بسبب كثرة اللهو داخل شقتهما محدثَا ضوضاء عالية "كان شقي زيادة عن اللزوم"، فلم يتوقف بتعدي عليه بالضرب.

وأضاف المتهم أنه صفع نجله 6 سنوات، بدعوى تأديبه فسقط مغشيًا عليه وارتطمت رأسه بالأرض ووفاته، مشيرًا إلى أنه اختمرت في ذهنه فكرة التخلص من الجثة في المقابر واختلاق واقعة غيابه لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.

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وأوضح أنه توجه لقسم شرطة المقطم وأبلغ باختفاء نجله أثناء شراءه بعض المستلزمات من إحدى محلات البقالة بالأسمرات، محل سكنه.

كان أحد الأشخاص عثر على جثة المجني عليه في مقابر الأسمرات أثناء زيارته لمدفن زوجته، فأبلغ رجال الشرطة، الذي تبين أنه الطفل المبلّغ بغيابه، وبإعادة مناقشة الأب اعترف بارتكاب الجريمة.

وقرر قاضي المعارضات اليوم الأحد، تجديد حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.