12 ساعة مفاوضات.. تفاصيل واقعة انتحار شاب من "هرم خفرع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

انتقلت نيابة الهرم إلى منطقة الأهرامات؛ لإجراء المعاينة لمسرح انتحار شاب من أعلى هرم خفرع، صباح اليوم الأحد.

وأمرت النيابة بنقل جثة الشاب لمشرحة زينهم، وتكليف الطب الشرعي لتشريحها، وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات مباحث السياحة والآثار حول الواقعة وكيفية حدوثها.

وكشفت تحريات شرطة السياحة والآثار أن الشاب ألقى نفسه من أعلى هرم خفرع بالمنطقة الأثرية بالجيزة، قبل أن يلقى مصرعه متأثرًا بسقوطه.

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وأشارت التحريات أنه مساء أمس السبت، كانت تقام حفلة بالمنطقة الأثرية، وكان الشاب متواجدًا بداخلها، وتسلل منها وصعد الهرم الأوسط خفرع، وما إن لاحظته قوات تأمين المنطقة الأثرية حتى طالبوه بالنزول لكي لا يعرض نفسه للأذى، ولكنه رفض الاستجابة لطلبهم، وصعد إلى المنطقة الملساء البيضاء قبل قمة الهرم بقليل؛ حيث يبلغ طول خفرع قرابة 130 مترا وتوقف الشاب عند ارتفاع 100 متر.

شرطة السياحة والآثار انتقلت إلى مسرح الواقعة، واستمرت قوات الشرطة قرابة 12 ساعة تحاول إقناع الشاب بالنزول من أعلى الهرم، ولكنه رفض، واستمر الحال حتى فاجأ الجميع بإلقاء نفسه في الساعة السابعة صباحا ليلقى مصرعه في الحال.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب قفز من ارتقاع قرابة 100 متر، وتشير التحريات إلى أنه مهتز نفسيا وما زالت التحريات مستمرة؛ لتحديد هويته والوصول لأسرته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.