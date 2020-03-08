أخبار مصر | اليوم العالمي للمرأة.. رئيسة "نساء مصر": السيسي يدعم تمكين السيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم العالمي للمرأة.. رئيسة "نساء مصر": السيسي يدعم تمكين السيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت الدكتورة منال العبسي، رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر، المرأة في جميع أنحاء العالم بعيدها السنوي.

وقالت إن المرأة استطاعت أن تحقق العديد من الانتصارات والإنجازات وسعيها المستمر لنيل حقوقها وخوضها لتجارب عديدة للوصول إلى الوضع الذي يستحق الإشادة وتقديم الشكر لها، ما أسفر عنه تخصيص يوما للاحتفال بها عرفانا بحجم التضحيات التي تقدمها المرأة رغم التحديات التي تواجهها والعقبات التي تعمل كثير من الدول على تذليلها وتمهيد الطريق لها. وأكدت في بيان اليوم الأحد، أن المرأة المصرية بصفة خاصة، حصلت على جميع حقوقها، وحققت مبدأ المساواة بينها وبين الرجل على المستويات كافة. Advertisements