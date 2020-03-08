شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت توضح حقيقة إجلاء مواطنيها وطلابها من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مصادر دبلوماسية في السفارة الكويتية بالقاهرة، وجود قرار بإجلاء مواطنيها وطلابها من مصر.

كانت السفارة قد أصدرت بيانًا، السبت، أهابت فيه بمواطنيها المتواجدين في مصر «التواصل معها لتنظيم عودتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن».

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وقالت المصادر، في تصريح لصحيفة «الراي» الكويتية، إنه «ليس هناك إجلاء في الوقت الحالي، ولم يطلب من أحد من الرعايا الكويتيين مغادرة مصر، ولكن ما حدث أن هناك من حجزوا للسفر، قبل قرار وقف رحلات الطيران، ويرغبون في العودة، نظرا لظروفهم، فقررت السفارة مساعدتهم، من خلال طائرتين تابعتين للخطوط الكويتية في مطار القاهرة»، وأضافت أنه تم ترتيب رحلتين، خاصتين بالحاجزين، ولم يلحقوا رحلاتهم.

وفي مطار القاهرة، قالت مصادر إن «هناك رحلة طارت، بناء على طلب السلطات الكويتية، وكان على متنها، عدد من الحاجزين قبل قرار وقف الرحلات».

وذكرت السفارة، في بيان، أن على المواطنين الكويتيين ممن لديهم تذاكر عودة خلال فترة إيقاف الرحلات الجوية، مراجعة مقر السفارة.