شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي عن 83 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، وفاة الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي، عن عمر يناهز 83 عاماً بعد حياة رهبانية دامت لمدة 60 عاماً، وذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية مفاجئة مساء الأربعاء الماضى، نقل على إثرها لمستشفى السلام بالمهندسين.

ونعى مجمع دير القديس الأنبا بيشوى بوادي النطرون الأنبا صرابامون، الذي رحل فجر الأحد بعد حياة حافلة بالعمل والتدبير الروحي والتعمير والصلاة والمحبة والعطاء.

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والراحل ولد في 21 فبراير عام 1937 باسم عازر قليد بسطاورس، وترهب في دير السريان العامر في 8 ديسمبر عام 1959، ورسم قساً في 24 فبراير 1963، ثم رقي قمصاً فى 25 يوليو 1967، ورسم أسقفا عاما بيد قداسة البابا شنودة الثالث في 17 يونوير 1973، ثم سيم أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوى في ٢٨ مايو 1977.

وستقام صلوات الجناز يوم الثلاثاء المقبل الساعة 12 ظهرا بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

كان دير الأنبا بيشوي قد أصدر بيانا دعا فيه للصلاة لرئيس الدير خلال فترة تواجده بالعناية المركزة.

يذكر أن البابا تواضروس الثاني يعد أحد أبناء دير الأنبا بيشوي، وهو أحد أكبر وأهم أديرة وادي النطرون.