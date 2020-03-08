شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف تفاصيل تعقيم المترو: «واخدين بالنا.. وعيننا على كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم تعقيم شبابيك مترو الأنفاق والقطارات وحجز التذاكر والفواصل المعدنية بين الشبابيك وبعضها 3 مرات يوميًا.

وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»: «في نهاية كل يوم، يدخل المترو الجراجات والورش للتعقيم بالكلور المخفف بالماء.. إحنا واخدين بالنا وعيننا على كورونا لحماية المصريين».