شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: عدم الإبلاغ عن المصابين بـ«كورونا» خيانة لله وللرسول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك عدة دروس مستفادة من انتشار فيروس «كورونا».

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وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، السبت، أن تلك الدروس هي «احترام الغيب» و«النظافة» و«الأخذ بالأسباب».

وتابع: «فيروس كورونا يمكن القضاء عليه في 3 أيام، بالقواعد الصارمة وعدم المجاملة وعدم التستر على أي حالة مرضية، وعدم مخالطة الأصحاء من قبل المريض، والإبلاغ المناسب في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات المناسبة.. إنما كل واحد يتستر على التاني عشان خايف بتوع الصحة ياخدوه للمستشفى، لما كل واحد لا يبالي بأنه يبلغ عن نفسه بالأعراض التي تطابق المرض، ده خيانة لله والرسول والأمة».