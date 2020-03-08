شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: حالة المصري المصاب بـ«كورونا» حرجة ولا تحسن فيها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن حالة المصري القادم من صربيا مرورًا بفرنسا والمصاب بفيروس «كورونا» حرجة، ولا يوجد تحسن فيها.

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وأوضحت زايد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» على شاشة «MBC مصر»، أن حالته غير مستقرة، ويخضع للعلاج في مستشفى العزل.

وتابعت: «المصاب كان موجودًا في مستشفى خاص وعندما ذهبنا للمستشفى وجدنا حالته غير مستقرة، والمستشفى أبلغ الوزارة يوم 5 مارس أن هناك حالة مشتبه بإصابتها بكورونا وحالته لا تستجيب للعلاج منذ أيام، وأنه دخلها يوم 29 فبراير، وتم التحليل له وظهرت لديه إيجابية الفيروس، وما زال يخضع للعلاج بمستشفى العزل«.