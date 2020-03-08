شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق، اليوم، الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالمحافظات، والتى تستمر حتى 26 مارس الجارى، داخل الإدارات والوحدات الصحية، للأطفال من عمر 9 أشهر إلى ٦ سنوات.

فى المنيا، قال الدكتور أسامه بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، إن التطعيم يتم عن طريق فرق ثابتة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية والمستشفيات.

وعقدت المديرية اجتماعا لمناقشة المرور على الإدارات ومدى استعدادها والانتهاء من التدريبات الخاصة بفرق العمل.

وقال الدكتور على قاسم، مدير إدارة الطب الوقائى، إنه تم البدء فى تدريب الفريق الطبى وفرق الإشراف والكتبة والتمريض، بالإضافة لإعداد وتجهيز خطط العمل الخاصة بالإدارات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وجار فى الوقت الحالى تسلم المستلزمات الخاصة بتنفيذ الحملة وتوزيعها على الإدارات الصحية حسب المستهدفات المقررة، مشيرا إلى عقد الاجتماعات الخاصة بالإعلان عن الحملة وتوعيه الأهالى بالقرى عن طريق الرائدات الريفيات بأهمية التطعيم.

وفى الشرقية، أعلن الدكتور هشام شوقى، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالحملة التى تستهدف تطعيم مليون و٩٠ ألفا و٦٠٥ أطفال، من خلال ١٣٤٩ فرقة طبية مدربة، بواقع ٣١٣ فرقة بالحضر، و١٠٣٦ بالريف، منها ٤٦٩ فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة، و٨٨٠ فرقة متحركة بالنوادى الكبرى ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات، ويتم التطعيم من خلال حقن.

وأكد أن التطعيم آمن، ويتم اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى باستخدام سرنجات «ذاتية التدمير» تستخدم لمرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن الفرق تعمل وفق خطة عمل محددة، تم التدريب عليها من خلال عقد الدورات التدريبية لجميع المشاركين بالحملة، مضيفاً أنه تم توفير جميع التجهيزات اللازمة وكروت التعريف للفرق، وأن مواعيد العمل بالحملة من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، يوميا حتى انتهاء الحملة.

فى الدقهلية، أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن التطعيم سيتم بنطاق المحافظة بالكامل من خلال 1200 فرقة مدربة منتشرة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات والحضانات والتجمعات والأماكن العامة، مؤكدا أن عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم 930 ألف طفل.

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وقال الدكتور طارق محمد شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، تستهدف تطعيم 88 ألفا و233 طفلًا وطفلة على مستوى المحافظة.

مضيفا أن التطعيم سيكون للأطفال من مختلف المتواجدين على أرض المحافظة من مصريين وأجانب، بهدف استكمال خطة مصر للقضاء على هذا المرض، مشيرًا إلى مشاركة 137 فريقًا طبيًا و107 أطباء وطبيبات فى الحملة، بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات والحضانات والمدارس والمعاهد الأزهرية الابتدائية، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

وأعلن شوكة أن الحملة تستمر ثلاثة أسابيع، من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى من الكفاءة، وأن التطعيم مجانى لجميع الأطفال المصريين والأجانب وهو عبارة عن 0.5 سنتيمتر، حقنًا أعلى الذراع الأيسر.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن المسبب لمرض الحصبة هو فيروس الحصبة، ويتمثّل هذا المرض بظهور طفوح جلدية مميّزة للمرض، الذى قد يؤدى إلى ظهور مضاعفات، مثل: التهاب الحنجرة، التهاب العينين، نزلة، سعال، التهاب الرئة والتهاب الدماغ.

فى سياق موازٍ، وصل إلى مستشفى العريش العام فريق طبى من المعهد القومى للقلب بالقاهرة، وذلك للكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الفريق برئاسة الدكتور سعيد مرجان، استشارى قسطرة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومى، وعضوية ياسر مصطفى حافظ، فنى أشعة بالمعهد، وزكريا رمضان، مشرف التمريض بالمعهد.

وأشار كامل إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومى للقلب.

وقال الدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفى العريش العام، إن الفريق الطبى متخصص فى أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية، وإجراء اللازم لهم فى وحدة قسطرة القلب التى تم افتتاحها فى مستشفى العريش العام، وهى مجهزة على أعلى مستوى.

وأوضح أن هناك بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومى للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب فى مستشفى العريش العام، وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى عن طريق أطباء المعهد، ويتم استقبال الحالات المرضية منذ فبراير من العام الماضى، وتم الكشف الطبى على نحو ألفى حالة، وإجراء نحو ٦٠٠ عملية ما بين قسطرة تشخيصية وتوسيع وتركيب دعامات وقسطرة طرفية.